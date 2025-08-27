Sachse radelt 7800 Kilometer quer durch Europa - für eine Mission

Er war Profi-Radrennfahrer und hatte schon mit anderen extremen Touren von sich Reden gemacht: Jetzt ist der gebürtige Dresdner Markus Weinberg erneut unterwegs.

Dresden, Kopenhagen. Markus Weinberg hat schon einiges unter die Räder genommen. Zuletzt hatte der frühere Radprofi mit Filmen über eines der härtesten Bikepacking-Rennen in Kirgisistan und über den Extremsportler Jonas Deichmann für Furore gesorgt. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und die Insolvenz seiner Eventagentur, mit der er Radrennen und Mountainbike-Reisen in den Osten organisiert hatte. Weinberg gibt aber nie auf, steht immer wieder auf – und strampelt sich jetzt für sein nächstes Projekt ab. Es ist wie meist eine Tour der Extreme: der European Connection Trail. Diese Bikepacking-Reise führt ihn rund 7800 Kilometer und 86.000 Höhenmeter quer durch Europa. Von der norwegisch-russischen Grenze geht es bis zum portugiesischen Atlantik, 14 Länder in knapp sechs Wochen – und Markus Weinberg hat dabei vor allem ein Ziel: für die Einheit Europa zu werben.

Weinberg: Europa braucht positive, versöhnliche Geschichten

Weinberg hat sich vor gut zwei Wochen auf den Weg gemacht, um im wahren Sinne des Wortes zu erfahren, „was Europa und seine Bewohner ausmacht, plagt und träumen lässt.“ Vor dem Start hatte der Filmemacher erklärt: „Ich bin von der Vision getrieben, dass Europa positive, versöhnliche Geschichten braucht. Und diese möchte ich hautnah vor Ort einsammeln, quasi mit der Bodenhaftung meines Rads, abseits von touristischen Pfaden, im Hinterland meines Heimatkontinents.“ Auf den rund 160 Kilometern, die er im Schnitt täglich zurücklegen will, möchte er „ein unmittelbares, ein authentisches Gefühl“ dafür bekommen und vermitteln, „was Europa zusammenhält - und was es trennt“.

Weinberg: Rollt fast schon zu reibungslos

Auf Instagram und in seinem Blog dokumentiert Weinberg, wo er in die Pedale tritt - wen er trifft und was diese Menschen und Regionen zu erzählen haben. Am Anfang hatte er etwas beißen müssen, wie er am Mittwochmorgen der „Freien Presse“ berichtet. „Das ist bei einer solchen Tour die große Herausforderung: Da musst du schnell in den Rhythmus finden.“ Bei Weinberg hat das drei, viert Tage gedauert. . „Jetzt aber rollt das fast schon zu reibungslos. Ich staune selbst“, sagt er.

Mitradler willkommen

Wer will, kann Weinberg gern etappenweise über 10, 50 oder auch 100 Kilometer begleiten. Zwei Termine hat Weinberg dabei fest im Blick: Nach einer Einladung ins Europäische Parlament will er auch Halt in Straßburg machen. Ein weiterer Stopp ist beim Europäischen Mountainbike-Kongress Mitte September im spanischen Boltaña geplant.

„Wir sollten den europäischen Gemeinschaftsgedanken stärker in den Mittelpunkt rücken und uns nicht auseinanderdividieren lassen“, so der Sportler, der seit dem Ende seiner Profikarriere als Journalist und Dokumentarfilmer arbeitet. Mit seinem Projekt will er Menschen motivieren, den Kontinent selbst zu bereisen.

Hommage an die Fahrradhochburgen in der EU

Die Idee für die Tour kam Weinberg, als er vor drei Jahren mit Gravelbike und Zelt durch die abgeschiedene Natur Kanadas und durch die USA bis nach Mexiko fuhr. 2019 hatte der Brite Andy Cox einen „European Divide Trail“ durch neun Länder geprägt. Statt „Divide“ („eilen“) setzt Weinberg bewusst auf „Connection“ („Verbindung“). Touristische Hotspots will er meiden und lieber auf weniger frequentierten Straßen unterwegs sein. Zudem hat er die Tour um die fünf Länder Niederlande, Belgien, Luxemburg, Andorra und Italien erweitert. „Eine Hommage an alle Gründungsstaaten und Fahrradhochburgen der Europäischen Gemeinschaft“, wie Weinberg sagt. Schlafen will der Dresdner meist im Zelt, dazu ist er als Selbstversorger unterwegs.

Überrascht von der Weite der Wildnis in Europa

Norwegen, Schweden, Finnland liegen schon hinter Weinberg. Die unberührte und menschenleere Natur, in der zwischen Städten auch mal 100 Kilometer und mehr liegen können, hat ihn positiv überrascht. „Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass wir in Europa noch so viel weite Wildnis haben“, erklärte Weinberg am Mittwochmorgen der „Freien Presse“. „Und zugleich habe ich in ganz Skandinavien bisher nur bargeldlos bezahlt, selbst am kleinsten Kiosk.“

Geschichten hat Weinberg schon einige eingesammelt, so unter anderem über Jenny S., die als Sami in Lappland auf der einen Seite ein ganz gewöhnliches Leben lebt, auf der anderen aber mit ihrer Familie die alten Traditionen bewahrt. Eine andere Geschichte handelt von Ni Nolin, die in Schweden in einem Ort wohnt, in dem es schon lange keine Kinder mehr gibt. Jetzt aber ist die Unternehmerin, die auch Kinderbücher schreibt, schwanger. Nach 65 Jahren wird in diesem Landstrich also wieder ein erstes Kind geboren werden.

An Tag 11 in Skandinavien ließ Weinberg seine Fans wissen: „Heute Bärenjäger getroffen. Das war komisch.“ Er spürt bei seinen Begegnungen aber auch immer wieder, „dass sich die Menschen ihrer lokalen Region sehr verbunden fühlen“. Die meisten hätten über das, was Europa für sie ausmacht, noch gar nicht nachgedacht. So würden die meisten Europa kaum wahrnehmen. Die Freiheit, die Europa bietet, würden aber alle enorm schätzen. „Eigentlich ist das aber doch gut, wie wenig man von Europa merkt“, sagt Weinberg. Oder wie Fabian Wittich, den der Dresdner in Norwegen getroffen hat, es auf den Punkt bringt: „Europa ist riesig, aber trotzdem klein, wenn man sieht, dass man in zehn, elf Tagen mit dem Fahrrad von Deutschland bis ans Nordkap kommt.“ (juerg)

