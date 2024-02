Sachsen: 1415 Zuwanderer als Mehrfachstraftäter registriert

Dresden.

Die sächsische Polizei hat zum Stichtag 2. Januar dieses Jahres 1415 Zuwanderer als Mehrfachstraftäter erfasst. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag hatte dazu eine Kleine Anfrage gestellt und verlangte am Donnerstag die Abschiebung Betroffener. Den sogenannten "Mehrfach Intensivtätern Asylbewerber" (MITA) werden wiederholte Straftaten zur Last gelegt. Darunter fallen nach Angaben des Innenministeriums in Dresden nicht ausschließlich Asylbewerber, sondern unter anderem auch Menschen mit einer Duldung.