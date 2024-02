Sachsen bei Bevölkerungsanteil von Ukrainern im Mittelfeld

Weiterhin flüchten Ukrainer vor dem Krieg in ihrem Land - wenn auch bedeutend weniger als direkt nach Beginn des russischen Angriffs. In der Bevölkerungsstatistik macht sich das inzwischen bemerkbar.

Dresden.

In Sachsen hat der Anteil an Ukrainerinnen und Ukrainern an der Gesamtbevölkerung im vergangenen Jahr bei 1,4 Prozent gelegen. Das entsprach dem Niveau des bundesweiten Durchschnitts, wie aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag mit Stand Oktober 2023 hervorgeht. Anteilig lebten die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer in Hamburg (1,7 Prozent), Berlin (1,6 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (1,5 Prozent). Am niedrigsten war der Anteil in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Brandenburg (je 1,2 Prozent).