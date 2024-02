Sachsen: Bekommen wir noch Neuschnee in den Winterferien?

Derzeit sind die Temperaturen im Freistaat alles andere als winterlich. Kommende Woche starten in Sachsen die Winterferien. Schickt Petrus dann Schnee?

Chemnitz. In Sachsen stehen die Winterferien vor der Tür – doch wie schaut es aus mit frostigen Temperaturen und Neuschnee? Macht Petrus denen einen Strich durch die Rechnung, die etwa im Erzgebirge Skifahren möchten?

Klar ist: Von eisigen Temperaturen sind wir derzeit im Freistaat weit entfernt – und von großen Mengen Neuschnee offenbar auch. „Derzeit bringt kräftiger Wind relativ milde Meeresluft zu uns“, berichtet Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Telefon. „Das führt dazu, dass jeglicher winterlicher Charme erst mal vorbei ist.“

Der Wind ist in Sachsen seit dem Wochenende deutlich zu spüren. Für den Freistaat hat der DWD bis zum heutigen Montagabend eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Rund um den Fichtelberg gilt bis Mittag gar eine Orkanwarnung.

Schnee am Donnerstag, aber es wird gleich wieder mild

Selbst auf dem Fichtelberg herrschen Temperaturen über 0 Grad. „Und wir werden auch in den nächsten zwei Tagen nicht wieder in den Frostbereich kommen“, so Oehmichen. Für Mittwoch und Donnerstag rechnet der Wetter-Experte mit relativ viel Niederschlag. Aber: „Das wird selbst in den Kernlagen des Erzgebirges überwiegend Regen sein.“ Jedoch könne es in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag selbst auch mal ein bisschen Schnee in den Hochlagen des Erzgebirges geben - insbesondere auch auf dem Fichtelberg.

Wer jetzt aber auf viel neuen Schnee hofft, für den hat Oehmichen einen Dämpfer: Dass es am Donnerstag schneie, nütze im Prinzip nichts, „denn schon am Freitag kommt wieder mit südlicher Strömung milde Meeresluft aus Südwesteuropa zu uns“. Wie gewonnen, so zerronnen: Was da ist, taue dann wieder weg. Auch am Freitag sowie am kommenden Wochenende bewege sich das Thermometer im Plusbereich.

Wetterumschwung in der ersten Ferienwoche

Und wie schaut’s nächste Woche aus? Am Rosenmontag beginnen immerhin die Winterferien, da möchte der ein oder andere doch sicher gerne auf die Piste… „Auch dann herrschen Werte um die 5 Grad plus“, erklärt Oehmichen. „Sogar in den Hochlagen des Erzgebirges.“ So werde sich wohl auch bis zum Ferienbeginn in Sachsen wahrscheinlich „nichts wirklich winterliches“ ergeben.

Aber ganz sollte man die Hoffnung nicht aufgeben: „Denn im Lauf der ersten Ferienwoche, da deutet sich ein Wetterumschwung an, dann kommt Kaltluft aus nördlichen Breiten.“ Was derzeit aber noch nicht klar sei: wie viel Niederschlag die mitbringt. „Ich kann mir schon vorstellen, dass anfangs vielleicht noch ein bisschen Niederschlag zunächst als Regen fällt, dann irgendwann in Schnee übergeht.“

Der Niederschlag höre rasch auf, Kaltluft ziehe hinterher. Es werde dann wahrscheinlich frostig. Ob dann jedoch tatsächlich Schnee in den Hochlagen liegen bleibt, das vermag der DWD-Experte nicht zu sagen. „Aber zumindest gäbe es die Chance, dass Kunstschnee gemacht werden kann.“

Übrigens, wer möglichst auf Nummer sicher gehen möchte: Die besten Chancen auf Schnee haben Wintersportler derzeit in den Alpen (oberhalb von 2000 Metern) oder in Skandinavien. (phy)