Sachsen Classic will sich als rollendes Museum präsentieren

Dresden.

Die Oldtimer-Rallye Sachsen Classic will sich bei ihrer 20. Ausgabe als rollendes Automuseum präsentieren. Rund 180 Starter aus mehreren Ländern haben sich für die 540 Kilometer lange Tour angemeldet, teilte der Veranstalter am Dienstag in Dresden mit. Der Start erfolgt an diesem Donnerstag in Zwickau, dann geht es über das Erzgebirge nach Dresden und Ostsachsen mit einem Abstecher nach Tschechien. Das Finale findet am Samstag wiederum in Dresden statt. Am Donnerstag fahren auch historische Motorräder im PS-starken Pulk mit. Das älteste Auto stammt aus dem Jahr 1929, das jüngste von 2003. Die weiteste Anreise hat ein Fahrer aus Stavanger (Norwegen).