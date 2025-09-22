Sachsen drängt auf bessere Bahn-Anbindung und mehr Gleise

Sachsens Infrastrukturministerin fordert zweigleisige Bahnstrecken und eine bessere Fernverkehrsanbindung. Welche Pläne gibt es für die Zukunft der Schiene?

Leipzig. Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar will eine bessere Anbindung des Freistaates an den Fernverkehr der Bahn. Die Strecken müssten auch leistungsfähiger werden, sagte die CDU-Politikerin bei MDR-Aktuell. Was heute eingleisig sei, solle in Zukunft dringend zweigleisig sein. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will heute seine Langzeitstrategie für den kriselnden Konzern präsentieren.

Schnieder hatte angekündigt, bei seiner Strategie die Fahrgäste stärker in den Fokus zu nehmen. Der Titel: "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene." Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer die Deutsche Bahn künftig enger steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo, die unabhängiger vom Konzern werden soll. Denkbar ist auch, dass der Bund der Bahn konkrete Vorgaben macht, welche Quote die Pünktlichkeit erreichen soll. (dpa)