Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsen hat ein neues Verbindungsbüro für Studenten in Vietnam eröffnet. (Archivbild)
Sachsen hat ein neues Verbindungsbüro für Studenten in Vietnam eröffnet. (Archivbild) Bild: Carola Frentzen/dpa
Sachsen hat ein neues Verbindungsbüro für Studenten in Vietnam eröffnet. (Archivbild)
Sachsen hat ein neues Verbindungsbüro für Studenten in Vietnam eröffnet. (Archivbild) Bild: Carola Frentzen/dpa
Sachsen
Sachsen eröffnet Verbindungsbüro für Studierende in Vietnam
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Freistaat wirbt in Vietnam um Studierende - und damit potenzielle Arbeitskräfte. Dafür ist ein neues Verbindungsbüro eröffnet worden.

Dresden.

Sachsen wirbt mit einem neuen wissenschaftlichen Verbindungsbüro in Vietnam um Studierende aus der sozialistischen Republik. Das Büro solle junge Menschen über ein Studium oder andere akademische Programme in Sachsen informieren, teilte das Wissenschaftsministerium mit. So sollen potenzielle Arbeitskräfte gewonnen werden. Zudem solle der wissenschaftliche Austausch zwischen Vietnam und dem Freistaat gefördert werden. 

Das Büro hat Standorte in der Hauptstadt Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt. Ähnliche Verbindungsbüros gibt es bereits in Taiwan, Usbekistan, Indien, Chile und der Mongolei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
2 min.
Zahl der Toten in Vietnam durch Sturm "Bualoi" steigt
Zehntausende Häuser wurden vom Sturm teilweise oder komplett zerstört.
Schwere Regenfälle und Überschwemmungen halten Vietnam nach dem schweren Sturm "Bualoi" weiter in Atem. Die Behörden warnen vor neuen Gefahren in den kommenden Tagen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
29.09.2025
3 min.
Nach Philippinen jetzt Vietnam: Tote bei Sturm "Bualoi"
Die Verwüstungen waren teils erheblich.
Orkanartige Winde, Überschwemmungen und Stromausfälle: Nach den Philippinen wütet der Sturm "Bualoi" in Vietnam. Es gibt Tote und Vermisste.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
Mehr Artikel