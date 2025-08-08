Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sachsen evaluiert das Netz seiner Berufsschulen (Symbolbild).
Sachsen evaluiert das Netz seiner Berufsschulen (Symbolbild). Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Sachsen evaluiert Schulnetzplan für Berufsschulen
Sachsen hat bewusst auch im ländlichen Raum Berufsschulen angesiedelt. Nun soll das Schulnetz einer Kontrolle unterzogen werden.

Dresden.

Sachsen will das bestehende Netz seiner Berufsschulen einer Überprüfung unterziehen. Dabei sollen neben den Beruflichen Schulzentren (BSZ) und ihren Trägern auch die kommunalen Spitzenverbände, Unternehmen und zuständige Behörden einbezogen werden, teilte das Kultusministerium mit. Der neue Schulnetzplan soll zum Schuljahr 2027/2028 in Kraft treten. 

"In allen Regionen Sachsens gibt es attraktive Möglichkeiten zur beruflichen Bildung. Wir setzen bei der Evaluation und bei der anschließenden Fortschreibung des Teilschulnetzplans für berufsbildende Schulen auf Dialog mit allen Beteiligten", erklärte Kultusminister Conrad Clemens (CDU). Das Ziel bestehe darin, Standortsicherheit zu erhalten und zugleich eine behutsame Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Im abgelaufenen Schuljahr hatten insgesamt 107.114 junge Frauen und Männer eine berufsbildende Schule besucht - 1.543 mehr als im Schuljahr zuvor. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es im Freistaat 245 Berufsschulen in öffentlicher und freier Trägerschaft. Dort unterrichten knapp 6.600 Lehrerinnen und Lehrer. (dpa)

Mehr Artikel