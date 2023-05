Sachsen-FDP auf Krawall gebürstet: Abrechnung mit Bundesregierung - Attacken gegen Kretschmer

Vor gut 230 Delegierten des FDP-Landesparteitags hat die Vorsitzende der sächsischen Liberalen einen Neustart in der Bildungspolitik gefordert. Der "Bildungsnotstand" sei mit Händen zu greifen, sagte Anita Maaß am Samstag in Lommatzsch. Noch zehre Sachsen von früheren Erfolgen, man laufe aber Gefahr, diese aufs Spiel zu setzen. Wegen Lehrermangel...