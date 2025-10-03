Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Sachsen ist der Tag der Deutsche Einheit gefeiert worden. (Archivbild)
In Sachsen ist der Tag der Deutsche Einheit gefeiert worden. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB
Sachsen
Sachsen feiern Tag der Deutschen Einheit
Der Tag der Deutschen Einheit ist vielerorts in Sachsen gefeiert worden. Landtagspräsident Alexander Dierks ruft zur Zuversicht auf.

Dresden.

Mit Gedenkveranstaltungen, Konzerten und Gottesdiensten ist in Sachsen der Tag der Deutschen Einheit gefeiert worden. Bei der traditionellen Feierstunde im sächsischen Landtag in Dresden rief dessen Präsident Alexander Dierks (CDU) zu Optimismus und Zuversicht auf. "Wir brauchen uns nicht zu fürchten", sagte er. "Der Freistaat Sachsen hat seine besten Tage eben nicht hinter sich, die besten Tage liegen vor uns", sagte er. 

Jedoch gebe es 35 nach der deutschen Wiedervereinigung einen Epochenbruch in Europa. Liberale Demokratien gerieten unter Druck. Gemeinsame Werte müssten daher verteidigt werden.

Neben der Feierstunde im Landtag gab es am 3. Oktober noch zahlreiche andere Veranstaltungen im Land, darunter ein Festkonzert im Landkreis Leipzig, eine Aufführung von Beethovens siebter Sinfonie in Chemnitz oder einen Gedenkgottesdienst in der Frauenkirche in Dresden. Die zentrale deutsche Einheitsfeier fand in diesem Jahr in Saarbrücken statt. (dpa)

