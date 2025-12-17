MENÜ
Bis 2030 soll die Finanzierung des Deutschlandtickets nach einem Beschluss von Bund und Ländern gesichert sein. Für 2026 bekommen Sachsens Nahverkehrsunternehmen rund 40 Millionen Euro als Ausgleich für Einnahmeverluste.
Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Sachsen: Finanzierung des Deutschlandticket für 2026 gesichert
Von Tobias Wolf
Der Freistaat hat die Voraussetzungen geschaffen, damit 40 Millionen Euro an die Nahverkehrsunternehmen fließen können, die damit Einnahmeausfälle ausgleichen. Der Preis für das Ticket steigt um fünf auf 63 Euro.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr ist gesichert. Die Landesregierung hat jetzt die notwendige Verordnung beschlossen. Den Nahverkehrsunternehmen im Freistaat stehen damit rund 40 Millionen Euro für 2026 zur Verfügung. Damit sollen pauschal Einnahmeausfälle ausgeglichen werden, die durch das bundesweit nutzbare...
