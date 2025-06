Sachsen haben etwas mehr Geld in der Tasche

Der Trend zu steigenden Reallöhnen hält an - aber er fällt nicht so kräftig aus, wie es in den vergangenen Monaten schon der Fall gewesen ist.

Kamenz. Sachsens Beschäftige können sich erneut etwas mehr von ihrem Lohn leisten. Der durchschnittliche Reallohn stieg in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die inflationsbereinigte Lohnsteigerung ergab sich demnach aus dem Anstieg der Nominallöhne um 3,9 Prozent, während die Teuerungsrate der Verbraucherpreise um 2,4 Prozent anzog.

Mit der Entwicklung hält der laut Statistikern sei dem zweiten Quartal 2023 bestehende Trend steigender Reallöhne an. Allerdings schwächte sich die Dynamik nun ab, wie es hieß: Wurde im ersten Quartal 2024 noch ein Wachstum um 3,1 Prozent verzeichnet, fielen die Nominallohnsteigerungen im Jahresverlauf 2024 moderater aus mit entsprechender Wirkung auch bei den Reallöhnen. (dpa)