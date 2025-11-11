Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Sachsen soll ein Büro für Popkultur Musikschaffende unterstützen. (Archivbild)
In Sachsen soll ein Büro für Popkultur Musikschaffende unterstützen. (Archivbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
Sachsen
Sachsen hat jetzt ein Büro für Popkultur
Kraftklub, Trettmann, Silbermond - an bekannten Künstlern aus Sachsen mangelt es nicht. Damit das auch in Zukunft so bleibt, setzt der Freistaat auf Förderung und Vernetzung.

Dresden.

Die Musikszene in Sachsen soll durch ein neues Büro für Popkultur und Musik gestärkt werden. Seit Oktober fungiere das Büro als zentrale Anlaufstelle für Musikschaffende und Institutionen, teilte das Kulturministerium mit. Es gehe darum, die Branche zu vernetzen, Künstlerinnen und Künstler in Sachsen zu halten und so die Popmusik-Landschaft weiter zu beleben. Kultur- und Wirtschaftsministerium fördern das Büro gemeinsam mit rund 310.000 Euro. (dpa)

