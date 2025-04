Sachsen hat Tierseuche ASP im Griff

Schwein gehabt und wachsam bleiben: So könnte man das bisherige Fazit der Afrikanischen Schweinepest für Sachsen salopp formulieren. Die Behörden wollen weiter achtsam bleiben.

Dresden.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in Sachsen auf dem Rückzug. Nach Einschätzung von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat man die Tierseuche im Griff. Seit August 2024 habe es lediglich einen Nachweis bei einem Frischling im Landkreis Bautzen gegeben, sagte die Ministerin nach der Kabinettssitzung in Dresden. Von insgesamt 2.398 ASP-Fällen seien nur 55 "aktiv" - das heißt, ihre Feststellung liegt weniger als ein Jahr zurück. Hausschweine seien bislang von dem Virus nicht betroffen.

Hausschweine blieben von der ASP in Sachsen bisher verschont (Archivbild). Bild: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Hausschweine blieben von der ASP in Sachsen bisher verschont (Archivbild). Bild: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Sperrzone soll im Mai weiter verkleinert werden

Nach Angaben des Ministeriums gibt es Sperrzonen derzeit nur noch in Teilen der Landkreise Bautzen und Görlitz auf knapp 3.000 Quadratkilometern Fläche. Vormals waren es 5.000 Quadratkilometer. "Die Zahl der aktiven Fälle, die noch Bekämpfungsmaßnahmen erfordern, geht sukzessive zurück. Ich hoffe, dass wir die Sperrzonen im Mai erneut verkleinern und damit in weiteren Gebieten die strengen Auflagen vor allem für die Landwirtschaft zurücknehmen können", sagte Köpping. Dennoch müsse man weiterhin wachsam sein.

Schweinepest kostete Sachsen bisher fast 55 Millionen Euro

Köpping zufolge gab Sachsen für die Bekämpfung der Schweinepest bisher 54,8 Millionen Euro aus. Der Bund habe nur in einem geringen Umfang unterstützt. Die Bundesländer sollten auch bei Seuchen eine Solidargemeinschaft bilden, warb die Ministerin. Der Großteil der Mittel sei für die rund 850 Kilometer Metallzaun ausgegeben worden. Rund 400 Kilometer Zaun konnten vor allem im Landkreis Meißen wieder zurückgebaut werden, hieß es. Einen Teil haben man verkaufen können.

Im Zusammenhang mit der ASP wurden rund 200.000 Proben untersucht (Archivbild). Bild: Matthias Bein/dpa Im Zusammenhang mit der ASP wurden rund 200.000 Proben untersucht (Archivbild). Bild: Matthias Bein/dpa

Dank an die Jägerschaft im Freistaat

Köpping dankte der Jägerschaft, die den Bestand an Wildschweinen reduzierte und bei der Suche nach toten Tieren half. Ein entsprechendes Jagdprojekt wurde mit 2,8 Millionen Euro unterstützt. Bei der Suche nach verendeten Tieren kamen auch Hunde und Drohnen zum Einsatz. Gut 1.800 der 2.398 infizierten Wildschweine konnten so festgestellt werden. Die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen untersuchte seit Oktober 2020 - dem ersten ASP-Fall in Sachsen - knapp 200.000 Proben, darunter knapp 90.000 von Hausschweinen.

"Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest hat viele Härten und zusätzlichen Aufwand für Tierhalter, Landwirte und Jäger mit sich gebracht", sagte Wilhelm Bernstein, Vizepräsident des Landesjagdverbands Sachsen. Man habe die Seuche eingedämmt, aber noch nicht besiegt. Die Wildschweine seien massiv bejagt worden und auch die ASP habe die Bestände reduziert. Dennoch würden sie angesichts milder Winter und reichlich Futter wieder wachsen.

ASP für Menschen ungefährlich

Die ASP Schweinepest ist eine Virusinfektion, die nur Wild- und Hausschweine, betrifft. Für Menschen sowie für andere Tierarten ist sie ungefährlich. Sie verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Überlebende Tiere entwickeln keine Immunität gegen das Virus, können sich also erneut anstecken. Bisher gibt es keine Möglichkeit, die Schweine durch eine Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt durch den Menschen über kontaminierte Gegenstände und Futter übertragen werden. (dpa)