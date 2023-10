Sachsen hinkt bei Ausbau von Windrädern hinterher

Während die Zahl der Windräder bundesweit nach oben klettert, bleibt der Ausbau im Freistaat auf der Strecke. Die Genehmigungen für neue Windräder steigen allerdings.

Dresden/Berlin.

Die Zahl der Windräder in Sachsen ist in den ersten drei Quartalen dieses Jahres zurückgegangen. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Von Januar bis Ende September wurden demnach vier neue Windräder in Betrieb genommen. Im selben Zeitraum wurden 13 Anlagen stillgelegt. Die Zahl der Genehmigungen für neue Windräder ist jedoch gestiegen.