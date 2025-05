Sachsen: Höchste Arbeitslosenzahl in einem Mai seit 2016

In Sachsen sind zwar 1.000 Menschen weniger ohne Arbeit als noch vor einem Monat. Ein Grund zur Freude ist das aber nicht.

Chemnitz.

Seit fast einem Jahrzehnt hat es in Sachsen nicht mehr so viele Arbeitslose in einem Mai gegeben wie zuletzt. Zwar fiel die Zahl der Menschen ohne Job gegenüber dem Vormonat um 1.000 auf nun rund 147.000, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Im Jahresvergleich waren es aber 9.400 mehr.