Sachsen im Rennen um neues Yad-Vashem-Zentrum - "Große Ehre"

Sachsen steht mit Bayern und Nordrhein-Westfalen in der engeren Auswahl: Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem plant ein Bildungszentrum in Deutschland – dem ersten außerhalb Israels.

Dresden. Kultusminister Conrad Clemens begrüßt die Auswahl Sachsens als möglichen Standort für ein deutsches Bildungszentrum der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. "Es ist eine große Ehre, dass Sachsen in der engeren Auswahl ist", sagte der CDU-Politiker laut einer Mitteilung. "Die Erinnerung an den Holocaust lebendig zu halten, ist eine wichtige Bildungsaufgabe an Schulen und für die gesamte Gesellschaft."

Yad Vashem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt mit Sitz in Jerusalem. Die Idee für einen Ableger in Deutschland - dem ersten in einem anderen Land - war noch während der Regierungszeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entstanden. Neben Sachsen wurden in einer Machbarkeitsstudie Bayern und Nordrhein-Westfalen als potenzielle Standorte ausgewählt.

Vertreter von Yad Vashem wollen in den kommenden Wochen die drei Bundesländer besuchen. Eine Entscheidung über den genauen Standort wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet. (dpa)