Sachsen: Landtag schließt Neonazis von der Juristenausbildung aus

Sachsen
Der Freistaat will Extremisten nicht mehr zu Volljuristen ausbilden. Lange galt Sachsen wegen bundesweit recht einmaliger Regeln als Refugium für verfassungsfeindliche Rechtsreferendare.
Verfassungsfeinde sind künftig von der Referendarausbildung in Sachsens Justiz ausgeschlossen. Der vom Oberlandesgericht koordinierte Vorbereitungsdienst ist nötig, um Rechtsanwalt oder Richter zu werden. CDU, SPD, Grüne und Linke stimmten im Landtag für die Änderung des Juristenausbildungsgesetzes, AfD und BSW dagegen.
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