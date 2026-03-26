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Extremisten, an deren Verfassungstreue es Zweifel gibt, sollen im Freistaat nicht mehr zu Volljuristen ausgebildet werden - eine Voraussetzung, um Anwalt oder Richter zu werden.
Extremisten, an deren Verfassungstreue es Zweifel gibt, sollen im Freistaat nicht mehr zu Volljuristen ausgebildet werden - eine Voraussetzung, um Anwalt oder Richter zu werden. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Extremisten, an deren Verfassungstreue es Zweifel gibt, sollen im Freistaat nicht mehr zu Volljuristen ausgebildet werden - eine Voraussetzung, um Anwalt oder Richter zu werden.
Extremisten, an deren Verfassungstreue es Zweifel gibt, sollen im Freistaat nicht mehr zu Volljuristen ausgebildet werden - eine Voraussetzung, um Anwalt oder Richter zu werden. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Sachsen
Sachsen: Landtag schließt Neonazis von der Juristenausbildung aus
Redakteur
Von Tobias Wolf
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Der Freistaat will Extremisten nicht mehr zu Volljuristen ausbilden. Lange galt Sachsen wegen bundesweit recht einmaliger Regeln als Refugium für verfassungsfeindliche Rechtsreferendare.

Verfassungsfeinde sind künftig von der Referendarausbildung in Sachsens Justiz ausgeschlossen. Der vom Oberlandesgericht koordinierte Vorbereitungsdienst ist nötig, um Rechtsanwalt oder Richter zu werden. CDU, SPD, Grüne und Linke stimmten im Landtag für die Änderung des Juristenausbildungsgesetzes, AfD und BSW dagegen.
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