Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen. Bild: NGG/Tobias Seifert
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen. Bild: NGG/Tobias Seifert
Sachsen
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.

Chemnitz.

Viele Sachsen machen häufig Überstunden - und zwar zum Nulltarif. Von den rund 53,5 Millionen Stunden Mehrarbeit, die sie 2024 geleistet haben, war mehr als jede zweite unentgeltlich. Das geht aus dem „Arbeitszeit-Monitor“ hervor, den das Pestel-Institut im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erstellt hat. Grundlage dafür waren Daten der Arbeitsagentur und aus dem Mikrozensus 2024, die hochgerechnet worden sind. Ungenauigkeiten von bis zu zehn Prozent sind daher laut Autoren möglich.

Lehrer und Erzieher machen die meisten Überstunden

Die meisten unbezahlten Überstunden leisten demnach Lehrer, Erzieher, Dozenten, wissenschaftliche und technische Dienstleister, Freiberufler und Beschäftigte in der Informations-, Kommunikations-, Versicherungs- und Finanzbranche ab. „Meist weil die Leute in ihrem Job ambitioniert sind“, erklärt Studienautor Matthias Günther. Hinzu kommt: Generell wird in vielen Arbeitsverträgen ein bestimmtes Mehrarbeitskontingent pauschal mit dem Gehalt abgegolten. Bei den bezahlten Überstunden rangieren indes Lkw- und Busfahrer sowie Lagerfachkräfte ganz vorn. Der Hauptgrund: Viele Terminaufträge, die sie trotz Staus einhalten müssen.

Studie: Bundesweite Überstunden entsprechen 750.000 Vollzeitstellen

Insgesamt hat sich laut Studie die Anzahl der Überstunden in Deutschland seit den 1990er-Jahren um fast 1,7 Milliarden verringert. Ursächlich dafür seien flexible Arbeitszeitmodelle, die viele Unternehmen eingeführt hätten, erklärt Günther. Dadurch werde Mehrarbeit nicht mehr automatisch als Überstunden verbucht. Das habe Vor- und Nachteile: Arbeitgeber sparen Zuschläge, Beschäftigte können im Gegenzug ihre Stunden ausgleichen und abbauen. Tatsächlich haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr aber laut Studie immer noch 1,2 Milliarden Überstunden geschoben. Das entspricht rund 750.000 Vollzeitstellen.

Bundesregierung will Arbeitszeiten ausdehnen

Die Gewerkschaft NGG warnt. Die Anzahl der Überstunden könnte demnächst sogar wieder deutlich steigen. Die Bundesregierung plant, die Arbeitszeit neu zu regeln - um international wettbewerbsfähiger zu werden, wie sie sagt. Zuletzt forderte auch der sächsische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eine weitere Flexibilisierung und Ausweitung der möglichen täglichen Arbeitszeiten, um den Wünschen der Gäste überhaupt noch entsprechen zu können.

Gewerkschaft warnt vor Burnouts

Die Gewerkschaft NGG warnt hingegen: „Schwarz-Rot will eine wöchentliche Höchstarbeitszeit und den 8-Stunden-Tag abschaffen“, sagt Thomas Lißner von der NGG Dresden-Chemnitz. „Betriebe könnten von ihren Beschäftigten dann verlangen, auch zehn, elf oder in der Spitze sogar 12 Stunden und 15 Minuten pro Tag zu arbeiten.“ Der Gewerkschaft zufolge wären dann „73,5-Stunden-Wochen möglich. Die Gefahr von Arbeitsunfällen nähme dann rasant zu. „XXL-Arbeitstage bedeuten auf Dauer eine Belastung für den Körper und für die Psyche: von Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen bis zum Burnout“, so Lißner. Aktuell beträgt die maximale Arbeitszeit 48 Stunden pro Woche. In der Spitze sind auch 60-Stunden-Wochen möglich. „Das sind schon jetzt Extrem-Arbeitswochen, selbst wenn so ‚Hammer-Wochen‘ innerhalb eines Vierteljahres ausgeglichen werden müssen“, sagt Lißner. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
29.08.2025
2 min.
Erzgebirge: Millionen unbezahlte Überstunden geleistet
Gestretchte Arbeitszeit: Die Stunden im Job lassen sich nicht wie ein Gummiband ziehen, sagt die Gewerkschaft NGG.
3,6 Millionen Überstunden im Erzgebirgskreis, viele ohne Vergütung. Das geht aus dem „Arbeitszeit-Monitor“ hervor. Die Zukunft der Arbeitszeitgestaltung könnte noch mehr abverlangen, warnt die Gewerkschaft NGG.
Holk Dohle
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
14:00 Uhr
2 min.
Institut: Beschäftigte im Landkreis Zwickau schieben 2,2 Millionen unbezahlte Überstunden
Ein Mitarbeiter erfasst seine Arbeitszeit an einem Terminal.
Bei Lehrern und Erziehern fallen die meisten zusätzlichen Arbeitsstunden an, sagt das Pestel-Institut. In der Gastronomie kamen rund 25.000 Stunden zusammen – unbezahlt.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel