Sachsen mit bundesweit zweithöchster Corona-Inzidenz

Leipzig.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen liegt auf einem hohen Niveau. Am Freitag lag die Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, laut Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums bei 53. Das ist bundesweit hinter Sachsen-Anhalt (59) der zweithöchste Wert. Deutschlandweit lag die Inzidenz am Freitag bei 30.