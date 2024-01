"Sachsen-Monitor 2023": Vertrauen in die Politik schwindet

Dresden.

Die Menschen in Sachsen haben immer weniger Vertrauen in die Politik, die Unzufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie wächst. Das sind zwei Befunde aus dem "Sachsen-Monitor 2023", der am Dienstag in Dresden vorgestellt wurde. 82 Prozent der Sachsen haben wenig oder gar kein Vertrauen in die Ampel-Koalition. Das sind 26 Prozent mehr als beim vorherigen "Sachsen-Monitor". 59 Prozent sind mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden. Für ein Drittel der Befragten gleicht Deutschland inzwischen mehr einer Diktatur als einer Demokratie.