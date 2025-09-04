Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Ernährungswirtschaft ist etwa die Beteiligungen bei der Fachmesse agra in Leipzig vorgesehen (Archivbild)
Für die Ernährungswirtschaft ist etwa die Beteiligungen bei der Fachmesse agra in Leipzig vorgesehen (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Für die Ernährungswirtschaft ist etwa die Beteiligungen bei der Fachmesse agra in Leipzig vorgesehen (Archivbild)
Für die Ernährungswirtschaft ist etwa die Beteiligungen bei der Fachmesse agra in Leipzig vorgesehen (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Sachsen plant 18 Messeauftritte weltweit für 2026
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen setzt auch 2026 auf internationale Präsenz: Mit 18 Messeauftritten will das Land neue Märkte erschließen und Innovationen aus verschiedenen Branchen zeigen.

Dresden.

Sachsen will sich im kommenden Jahr auf 18 internationalen Messen präsentieren - von Las Vegas über Amsterdam bis Tokio. Geplant seien 13 Auftritte auf Technologie-, Branchen- und Industriemessen sowie 5 Messen der Ernährungswirtschaft, teilte die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) mit. 

"Mit dem Landesmesseprogramm 2026 geben wir sächsischen Unternehmen eine starke internationale Bühne", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Die Präsenz auf Leitmessen in Schlüsselbranchen sei ein Türöffner zu neuen Märkten und Partnerschaften - und zugleich ein Signal, dass der Freistaat mit Innovationskraft und Vielfalt weltweit konkurrenzfähig ist.

Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) betonte: "Die Land- und Ernährungswirtschaft zu präsentieren ist eine wunderbare Chance, um unsere Daseinsvorsorge aber auch die sächsische Kulturlandschaft in den Fokus zu rücken." 

Freistaat auf zahlreichen Messen vertreten

Geplant sind unter anderem Messeauftritte auf der CES in Las Vegas (Technologie), der World Health Expo in Dubai (Medizintechnik), der ILA in Berlin (Luft- und Raumfahrt), der gamescom in Köln (Computerspiele) sowie erstmals auf der Formnext in Frankfurt am Main (3D-Druck). Für die Ernährungswirtschaft sind Beteiligungen etwa bei der Grünen Woche in Berlin, der Fachmesse agra in Leipzig und der "Welt der Handelsmarken" in Amsterdam vorgesehen.

Das Landesmesseprogramm wird im Rahmen der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen (AWIS) umgesetzt. Neben der WFS sind auch die sächsischen Kammern und weitere Partner beteiligt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
2 min.
Autobranche kämpft mit hohem Druck – Kongress in Leipzig
Die Autobranche hofft auf politischen Rückenwind (Archivbild)
Viel Druck, wenig Zeit: Ostdeutschlands Autobranche kämpft mit dem Wandel - und setzt zum Jahreskongress am Dienstag klare Erwartungen an die Politik.
19:32 Uhr
3 min.
Sachsen und Thüringen rücken in der Raumfahrtbranche vor
Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) beim 19. Tag der Deutschen Luft- und Raumfahrtregionen.
Mehr als 40 Unternehmen zeigen in Dresden neue Raumfahrt-Technologien. Warum Sachsen und Thüringen dabei im Fokus stehen und was ein geplanter Kleinsatellit beweisen soll.
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
Mehr Artikel