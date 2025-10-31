Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Sachsen plant keine generelle Verlängerung von Grünphasen an Ampeln.
Sachsen plant keine generelle Verlängerung von Grünphasen an Ampeln.
Sachsen plant keine generelle Verlängerung von Grünphasen an Ampeln.
Sachsen plant keine generelle Verlängerung von Grünphasen an Ampeln.
Sachsen
Sachsen plant keine längeren Grünphasen an Fußgängerampeln
Haben Fußgänger in Sachsen ausreichend Zeit, bei Grün über eine Straße zu gelangen? Die Frage stellt sich auch mit Blick auf den wachsenden Anteil älterer Menschen.

Dresden.

Sachsen plant keine generelle Verlängerung der Grünphase an Fußgängerampeln. "Eine Verlängerung der Umlaufzeit an Ampelkreuzungen führt praktisch zu einer Verschlechterung der Qualität für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fußgänger, da diese zunächst länger auf die Freigabe warten müssen", teilte das für Verkehr zuständige Infrastrukturministerium auf Anfrage mit. Dabei sinke die Akzeptanz des Rotsignals mit zunehmender Wartezeit. 

Ministerium sieht Qualitätseinbuße für alle Verkehrsteilnehmer

"Somit wäre neben der Qualitätseinbuße für alle Verkehrsteilnehmer auch eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit zu erwarten", argumentierte das Ministerium. Im Einzelfall seien andere Programmierungen der Grünzeit möglich. Allerdings habe das die besagten Auswirkungen auf die Wartezeiten insgesamt und damit auch auf die Durchlässigkeit für den gesamten Verkehr. Eine generelle Verlängerung der Grünphasen für Fußgänger wäre nicht sinnvoll, hieß es. 

Einsatz von Kamerasystemen in der Erprobung

Das Ministerium verwies auf Tests in Deutschland, bei denen Kameras registrieren, ob sich noch Fußgänger auf dem Überweg befinden und die Grünzeit deshalb verlängert wird. "Dabei sind jedoch noch praktische und rechtliche Fragen zu klären und ein künftiger Einsatz ist deshalb aktuell nicht absehbar", hieß es abschließend.

In Sachsen-Anhalt war unlängst die Debatte um längere Grünphasen an Fußgängerampeln neu entfacht worden. Grünen-Politikern Cornelia Lüddemann forderte die Behörden auf, bei der Einstellung von Grünphasen nur noch ein Gehtempo von einem Meter pro Sekunde zugrunde zu legen. Bisher wird in der Regel mit einem Modell gerechnet, wonach Fußgänger 1,2 Meter pro Sekunde schaffen. Auch SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben ging davon aus, dass dies zu schnell für viele ältere Fußgänger ist. 

Nach Ansicht von Lüddemann sind nicht nur ältere Menschen durch zu kurze Grünphasen gefährdet, sondern auch Kinder, Menschen mit Behinderungen und Leute mit Kinderwagen. Für landesweite Veränderung wolle sich auch Sachsen-Anhalts Seniorenvertretung starkmachen, hieß es. 

Im Verkehrsministerium in Magdeburg gibt es nach eigenen Angaben derzeit keine Überlegungen, die Grünphasen für Fußgänger generell zu verlängern. Anpassungen seien im Einzelfall aber möglich, hieß es. (dpa)

