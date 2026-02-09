Sachsen: Polizei nutzte Bodycams 2025 so oft wie nie zuvor

Nur in einem Bruchteil der Fälle werden die Aufnahmen als Beweis benutzt. Nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter werden Forderungen laut, Körperkameras verstärkt bei der Bahn, Rettungsdiensten und Feuerwehr einzusetzen.

Die rund 1500 Körperkameras der sächsischen Polizei sind noch nie so intensiv genutzt worden wie 2025. Mehr als 1300-mal wurden sie aktiviert, rund 167 Stunden Videomaterial dabei aufgenommen. Das geht aus Antworten des Innenministeriums auf Anfragen des Linken-Abgeordneten Rico Gebhardt hervor.