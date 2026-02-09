MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bislang sind Bodycams bei der Bahn auf freiwilliger Basis im Einsatz. Im Januar kündigte der Konzern an, weitere Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten.
Bislang sind Bodycams bei der Bahn auf freiwilliger Basis im Einsatz. Im Januar kündigte der Konzern an, weitere Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Bislang sind Bodycams bei der Bahn auf freiwilliger Basis im Einsatz. Im Januar kündigte der Konzern an, weitere Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten.
Bislang sind Bodycams bei der Bahn auf freiwilliger Basis im Einsatz. Im Januar kündigte der Konzern an, weitere Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Sachsen
Sachsen: Polizei nutzte Bodycams 2025 so oft wie nie zuvor
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur in einem Bruchteil der Fälle werden die Aufnahmen als Beweis benutzt. Nach der tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter werden Forderungen laut, Körperkameras verstärkt bei der Bahn, Rettungsdiensten und Feuerwehr einzusetzen.

Die rund 1500 Körperkameras der sächsischen Polizei sind noch nie so intensiv genutzt worden wie 2025. Mehr als 1300-mal wurden sie aktiviert, rund 167 Stunden Videomaterial dabei aufgenommen. Das geht aus Antworten des Innenministeriums auf Anfragen des Linken-Abgeordneten Rico Gebhardt hervor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
02.02.2026
3 min.
Aktenstau bei Sachsens Justiz: 14 mutmaßliche Straftäter wegen zu langer Ermittlungen entlassen
In den sächsischen Staatsanwaltschaften stapeln sich die Akten. Zum Jahresende lag die Zahl unerledigter Verfahren bei mehr als 47.000.
Sachsens Staatsanwaltschaften ächzen unter der Zahl unerledigter Strafverfahren. Die Folgen sind weitreichend – und das Problem könnte noch größer werden.
Tobias Wolf
28.01.2026
3 min.
Bundespolizei-Bilanz für 2025: Anzahl unerlaubt eingereister Migranten halbiert
Der Grenzübergang in Reitzenhain bildete viele Jahre zusammen mit der Autobahn 13 bei Breitenau das obere Ende der Balkanroute nach Sachsen, wird aber inzwischen von Schleusern gemieden.
Dominierten bislang vor allem Afghanen und Syrer das illegale Migrationsgeschehen in Sachsen, führt nun eine andere Nationalität die Statistik an.
Tobias Wolf
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
Mehr Artikel