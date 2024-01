Sachsen präsentiert sich auf Elektronik-Messe in Las Vegas

Dresden/Las Vegas.

Sachsen stellt sich in der neuen Woche auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vor. Sie gilt als eine der größten Messen dieser Art weltweit. Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) wolle den Freistaat gemeinsam mit vier Unternehmen als High-Tech-Standort präsentieren, teilte sie am Sonntag mit. Danach sei vom 14. bis 18. Januar eine Reise mit 15 sächsischen Firmen in das Silicon Valley bei San Francisco geplant. Dabei sollen Geschäftskontakte angebahnt werden.