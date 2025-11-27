Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsens Haushalte produzieren etwas mehr Hausabfälle. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsens Haushalte produzieren etwas mehr Hausabfälle. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsens Haushalte produzieren etwas mehr Hausabfälle. (Symbolbild)
Sachsens Haushalte produzieren etwas mehr Hausabfälle. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen produzieren etwas mehr Hausabfälle
397 Kilogramm Müll pro Kopf: Sachsens Haushalte werfen mehr weg als im Vorjahr. Wie viel davon ist eigentlich noch Restabfall?

Dresden.

In Sachsens Haushalten sind im vergangenen Jahr rund 1,61 Millionen Tonnen Abfälle angefallen. Das entspreche etwa 397 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Kopf, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in seiner Abfallbilanz mit. Das seien zwei Kilogramm mehr als noch 2023. Im Schnitt entsorgte demnach jeder Mensch im Freistaat im vergangenen Jahr 121 Kilogramm Restabfall, 172 Kilogramm Wertstoffe, 28 Kilogramm Sperrmüll sowie 76 Kilogramm Bioabfall. (dpa)

