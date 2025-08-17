Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch Entwickler-Teams und Unternehmen aus Sachsen präsentieren sich auf der Computerspielemesse Gamescom in Köln (Archivbild)
Auch Entwickler-Teams und Unternehmen aus Sachsen präsentieren sich auf der Computerspielemesse Gamescom in Köln (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Sachsen
Sachsen setzt auf Computerspielemesse Gamescom
In wenigen Tagen öffnet die größte Computerspielemesse der Welt in Köln ihre Türen. Die Besucher treffen dort auch Entwickler und Unternehmen aus Sachsen.

Köln/Leipzig.

Bei der Computerspielemesse Gamescom präsentieren sich in den kommenden Tagen auch Entwicklerteams, Unternehmen und Institutionen aus Sachsen. Ein Gemeinschaftsstand vereine 24 Aussteller - fünf mehr als im Vorjahr, informierte die Wirtschaftsförderung Sachsen. Dazu zähle das Unternehmen Fusionplay aus Leipzig mit dem Spiel "Nice Day for Fishing".

"Die Games-Branche ist ein Gewinn für den Wirtschaftsstandort Leipzig", erklärte Anja Hähle-Posselt, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung der Stadt. "Durch unsere Beteiligung erhöhen wir die Sichtbarkeit der Leipziger Unternehmen und erhoffen uns, mit ansiedlungswilligen Unternehmen in Kontakt zu treten." Dazu werde die Online-Plattform "Next Level: Saxony" vorgestellt. Sie biete ein Netzwerk und Informationen zu finanzieller Unterstützung. 

Mehrere Hunderttausend Besucher erwartet

Die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele wird am Dienstagabend eröffnet. Die Veranstalter erwarten mehr als 1.500 Aussteller aus 72 Ländern. Nach einem Fachbesuchertag am Mittwoch steht das Areal ab Donnerstag für vier Tage dem breiten Publikum offen. Voriges Jahr kamen 335.000 Menschen. (dpa)

