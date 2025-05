Sachsen setzt weiter auf Stärkung der Demokratie

Sachsen fördert seit langem Vereine und Verbände für ihre Arbeit zur Stärkung der Demokratie. Man brauche Demokratiearbeit vor Ort, am besten aus der Region für die Region, sagt die Ministerin.

Dresden.

Sachsen hält weiter an seinem Programm für Weltoffenheit fest. "Gerade jetzt, wo der Druck von Gegnern der Demokratie weiter zunimmt, muss unser Fokus auf Unterstützung liegen, die in den Kommunen und generell noch stärker ankommt", erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Man brauche die Demokratiearbeit der Netzwerke vor Ort, am besten aus der Region für die Region.