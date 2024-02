Sachsen sieht in Andalusien Partner für die Energiewende

Sevilla.

Sonne pur: Sachsen sieht in der spanischen Region Andalusien einen engen Partner für die Energiewende. "Andalusien will die Solarindustrie und die Produktion von grünem Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranbringen. Andalusien und Spanien insgesamt sind echte Schwergewichte im Bereich erneuerbare Energien", sagte der sächsische Energieminister Wolfram Günther (Grüne) am Donnerstag bei einem Besuch in Sevilla. Man teile dabei ehrgeizige Ziele - die europäische Solarindustrie beim Hochlauf zu unterstützen und marktfähige Anwendungen und Infrastruktur für grünen Wasserstoff aufzubauen. Für beide Bereiche vereinbarte Günther mit seinem andalusischen Amtskollegen Jorge Paradela Gutiérrez eine engere Kooperation.