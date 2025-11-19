Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bürgerinnen und Bürger können ihre Meldebescheinigungen ab sofort online beantragen und elektronisch erhalten (Symbolbild)
Bürgerinnen und Bürger können ihre Meldebescheinigungen ab sofort online beantragen und elektronisch erhalten (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Sachsen startet digitale Meldebescheinigung für Bürger
Sachsens Bürger können ihre Meldebescheinigung jetzt online abrufen - sofort, ohne Wartezeiten. Wie funktioniert das und was braucht man dazu?

Dresden.

Bürgerinnen und Bürger in Sachsen können ihre Meldebescheinigung ab sofort online beantragen und digital erhalten. Wie das sächsische Innenministerium mitteilte, wurde der neue Dienst gemeinsam mit der sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (SAKD) und der Staatskanzlei eingeführt. Die elektronische Bescheinigung diene als Nachweis des aktuellen Wohnsitzes und könne bei Bedarf um Angaben wie zum Familienverband oder zur Umzugshistorie ergänzt werden.

Abruf per eID-Funktion des Personalausweises

Für den Abruf ist eine Anmeldung mit der Online-Ausweisfunktion (eID) des Personalausweises am Auskunftssystem des sächsischen Melderegisters erforderlich. Die digitale Bereitstellung spare Zeit sowie Behördengänge und erfolge unter Einhaltung hoher Datenschutzstandards, hieß es.

"Die Einführung der elektronischen Meldebescheinigung bringt uns auf unserem Weg zu einer digitalen und serviceorientierten Verwaltung im Freistaat Sachsen einen deutlichen Schritt voran", sagte der Amtschef des sächsischen Innenministeriums, Ulf Bandiko.

Projekt folgt Empfehlungen der SAKD

Die Maßnahme wurde vom Innenministerium finanziell unterstützt und geht auf Empfehlungen der SAKD im Zuge der jüngsten Novellierung des sächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz zurück.

Für die Nutzung wird ein deutscher Personalausweis oder eine eID-Karte für EU-/EWR-Bürger mit aktivierter Online-Funktion sowie die sechsstellige PIN benötigt. Die Verbindung wird über die kostenlose AusweisApp hergestellt. (dpa)

