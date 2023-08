Sachsen steckt 1,1 Milliarden Euro in Rücklagen

Dresden.

Sachsen kann seine mit dem letzten Doppelhaushalt angezapften Rücklagen wieder etwas auffüllen. Nach Abschluss aller Restbuchungen könnten insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro in die Rücklage zum Ausgleich des Haushaltes zugeführt werden, gab das Finanzministerium am Dienstag in Dresden bekannt. In der vorherigen Kabinettssitzung hatte Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) den Abschluss des Haushaltsjahres 2022 präsentiert.