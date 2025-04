Leipzig 4 min.

Erstes Teilstück für Wasserstoff-Kernnetz geht in Betrieb: So will der Leipziger Gasgroßhändler VNG die Energiewende meistern

Der Hochlauf der geplanten Wasserstoffwirtschaft in Deutschland läuft noch schleppend. Doch mit den Fortschritten im Energiepark Bad Lauchstädt werden wichtige Meilensteine erzielt.