Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem Projekt soll die psychische und körperliche Gesundheit gefördert werden. (Symbolbild)
Mit dem Projekt soll die psychische und körperliche Gesundheit gefördert werden. (Symbolbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Mit dem Projekt soll die psychische und körperliche Gesundheit gefördert werden. (Symbolbild)
Mit dem Projekt soll die psychische und körperliche Gesundheit gefördert werden. (Symbolbild) Bild: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Sachsen testet Kiko: Ein Chatbot gegen Einsamkeit im Alter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kann eine kleine Holzfigur mit KI-Technik Seniorinnen und Senioren emotional unterstützen? Ein Modellprojekt in Sachsen geht dieser Frage nach.

Zwickau.

Mit einer kleinen Holzfigur, die moderne KI-Technik nutzt, soll älteren Menschen im Alltag geholfen werden: Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat in Zwickau das Modellprojekt "Kiko – Chatbot für Seniorinnen und Senioren" besucht. Das Ministerium hatte das Vorhaben von Juli 2024 bis Mai 2025 mit rund 112.500 Euro aus der ESF-Plus-Richtlinie "Modellvorhaben zur Zukunftsplattform" gefördert. Ein EU-Programm, mit dem in Sachsen soziale Innovationen und Projekte zur Stärkung von Gesundheit, Bildung und Teilhabe unterstützt werden.

Projekt verbindet "Herz und Verstand"

"Einsamkeit ist eines der größten sozialen Probleme unserer Zeit", sagte Köpping bei ihrem Besuch am Mittwoch. Das Projekt Kiko zeige, wie moderne Technologie helfen kann, Nähe und Gespräch zu schaffen – oder, wie Köpping es formulierte: "Ein Projekt, das Herz und Verstand verbindet". Wichtig sei ihr auch, was nach der Förderung passiere: Das Förderprogramm soll eine Starthilfe sein, das Mut macht, Neues auszuprobieren, sagte sie. "Wenn Projekte wie Kiko sich danach eigenständig weiterentwickeln und Bestand haben, zeigt das, wie wichtig Innovationen in Sachsen sind – nicht nur in Wirtschaft und Technologie, sondern gerade auch im sozialen Bereich."

Kiko soll nicht nur Gespräche führen, sondern auch an Termine wie Arztbesuche oder Geburtstage erinnern, Alltagstipps geben, zu kleinen Übungen anregen und so dazu beitragen, dass ältere Menschen aktiv bleiben und ihren Alltag selbstbestimmt gestalten können. Entwickelt wurde die Figur gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren – sowohl in Pflegeheimen als auch im häuslichen Umfeld.

Wird Kiko bleiben?

Umgesetzt wurde das Projekt von der sächsischen Unternehmergesellschaft Bona Mondo. Nach Abschluss der Förderung befindet es sich in der Nachprojektphase. Dabei soll Kiko zusammen mit Pflegeeinrichtungen und der Zielgruppe weiterentwickelt und ein tragfähiges Geschäftsmodell gesucht werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
12.09.2025
2 min.
US-Behörde startet Chatbot-Untersuchung
Nutzer können Beziehungen zu KI-Chatbots aufbauen. (Archivbild)
Nutzer von KI-Chatbots können Beziehungen zu der Software aufbauen, warnt eine US-Aufsichtsbehörde. Jetzt hat sie Fragen an die Entwicklerfirmen.
15:22 Uhr
1 min.
Love-Scamming: Drei Opfer um mehr als 100.000 Euro betrogen
Love-Scamming: Drei Opfer wurden um mehr als 100.000 Euro betrogen. (Symbolbild)
Mit gefälschten Liebesversprechen erschlichen sich Betrüger hohe Geldsummen von ihren Opfern aus Sachsen. Die Polizei warnt vor der perfiden Masche – und verrät, worauf Sie achten sollten.
08:58 Uhr
2 min.
Zahl der Hochschulabschlüsse steigt leicht
Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. (Archivbild)
Mehr Bachelor, Master und Promotionen: Immer mehr Studierende schließen ihr Studium erfolgreich ab. Besonders Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften stehen weiterhin hoch im Kurs.
Mehr Artikel