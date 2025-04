Sachsen und die Kontroverse ums Weltkriegsgedenken: Mit oder ohne Russland?

In der größten sowjetischen Kriegsgräberstätte Deutschlands in Zeithain fand die Gedenkfeier ohne offizielle Vertreter Russlands statt. Am Freitag kommt der Botschafter an die Elbe – auf Einladung.

Das Kriegsgefangenenlager Zeithain war ein Ort unvorstellbarer Grausamkeiten und unermesslichen Leids. Schon Monate vor dem Überfall auf die Sowjetunion ließ die Wehrmacht auf dem Gelände eines Truppenübungsplatzes im Norden Sachsens das Lager anlegen, im Juli 1941 kamen die ersten sowjetischen Kriegsgefangenen an. Anfangs gab es nur einen...