Sachsen und Flandern vereinbaren intensive Zusammenarbeit

Brüssel/Dresden.

Die niederländische Region Flandern und der Freistaat Sachsen werden künftig intensiv bilateral zusammenarbeiten. Eine bei den ersten Regierungskonsultationen unterzeichnete Erklärung sieht vor, gemeinsam Vorreiter in Technologie und Innovation, Wegbereiter für Technologien zur Energiewende und "Brückenbauer zwischen den starken Regionen Europas" zu sein sowie Partnerschaften in Kunst und Kultur zu forcieren, wie die Sächsische Staatskanzlei in Dresden am Mittwoch mitteilte.