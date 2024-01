Sachsen und Tschechien planen gemeinsames Wasserstoffnetz

Dresden.

Sachsen und Tschechien planen den Aufbau eines grenzüberschreitenden Wasserstoffnetzes. Zudem will man den Austausch und Kooperationen von Forschungseinrichtungen und Firmen beider Länder auf diesem Gebiet fördern, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium am Donnerstag nach Unterzeichnung einer Absichtserklärung in Dresden mit. Neben Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) hatte auch der tschechische Industrie- und Handeslsminister Jozef Síkela seine Unterschrift unter den "Letter of Intent" gesetzt.