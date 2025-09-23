Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im vergangenen Jahr ist wieder etwas weniger vererbt und verschenkt worden. (Archivbild)
Im vergangenen Jahr ist wieder etwas weniger vererbt und verschenkt worden. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Im vergangenen Jahr ist wieder etwas weniger vererbt und verschenkt worden. (Archivbild)
Im vergangenen Jahr ist wieder etwas weniger vererbt und verschenkt worden. (Archivbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Sachsen vererben weniger: 609 Millionen Euro aus Nachlässen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bankguthaben, Wertpapiere oder Immobilien: In Sachsen werden weniger Vermögenswerte vererbt. Wer profitiert von den Millionen Euro aus Erbschaften?

Kamenz.

Die Vermögenswerte bei Erbschaften sind in Sachsen zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 609 Millionen Euro hinterlassen. Im Jahr zuvor waren es 624 Millionen Euro, im Jahr 2022 rund 620 Millionen Euro. In den meisten Fällen habe es sich im vergangenen Jahr um Bankguthaben (37 Prozent) gehandelt. 22 Prozent seien auf Wertpapiere entfallen und 27 Prozent auf Grundvermögen. Von der sächsischen Finanzverwaltung wurden rund 75,4 Millionen Euro als Steuern auf Erbschaften und Schenkungen festgesetzt.

Steuern aus Erbschaften und Schenkungen kommen nach Angaben des Statistischen Landesamtes ausschließlich dem Landeshaushalt zu Gute. Die meisten Erbschaften und Schenkungen sind jedoch aufgrund hoher Freibeträge steuerfrei und nicht in der Statistik der Erbschaft- und Schenkungsteuer erfasst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
6 min.
Große Erbschaften oft steuerfrei – Vorschläge für Reform
Wer erbt oder Vermögen geschenkt bekommt, muss Steuern zahlen - jedenfalls ab einer Freigrenze. (Symbolbild)
Jedes Jahr werden Milliarden vererbt oder verschenkt. Manche halten die Steuereinnahmen dadurch für zu gering. Die Debatte darüber nimmt Fahrt auf. Losgetreten hat sie ausgerechnet ein Konservativer.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
03.09.2025
4 min.
Anzeigepflichtig: Erbschaft muss Finanzamt gemeldet werden
Erbschaften müssen dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten gemeldet werden: Die Frist gilt auch für Vermächtnisse.
Ob Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung: Das Finanzamt will detailliert informiert werden, wer von wem was und in welchem Wert bekommt. Doch wie stellt man's an?
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel