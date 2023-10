Sachsen vergibt auch 2023 Stipendien für Nachwuchsärzte

Dresden.

Junge Menschen aus Sachsen, die für ein Medizinstudium an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind, können sich bis zum 15. November um ein staatliches Stipendium für angehende Hausärzte bewerben. Diese seien unentbehrlich für die flächendeckende medizinische Versorgung, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung vom Donnerstag. "Es ist kein Beruf, sondern Berufung." Hausärzte im ländlichen Raum leisteten zudem "einen wertvollen Beitrag" für den gesellschaftlichen Zusammenhalt "und in aller erster Linie für die Menschen in Sachsen".