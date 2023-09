Sachsen vor Grippesaison: Ministerin wirbt für Impfung

Dresden.

Mit dem Oktober beginnt die Grippesaison in Sachsen. Nach über 30.000 gemeldeten Influenza-Erkrankungen in der Vorsaison befürchten Experten nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden vom Freitag erneut eine weitere starke und früher einsetzende Influenza-Welle. Die besonders frühe und schwere Grippe-Welle auf der Südhalbkugel etwa in Australien "könnte ein Ausblick auf das sein, was Europa in diesem Winter erwartet". Seit Anfang August stiegen die Meldezahlen für Influenza, Covid-19 sowie RS-Viren an, "liegen aber noch in einem für die Jahreszeit nicht ungewöhnlichen Bereich".