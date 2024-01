Sachsen werden impfmüde: Appell für mehr Prävention

Dresden.

Das Interesse an den meisten empfohlenen Schutzimpfungen in Sachsen ist erneut gesunken. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken im Sächsischen Landtag. Sie betrifft Vergleichszahlen aus den Jahren 2017 bis 2022; Daten von 2023 liegen noch nicht vor, hieß es. Über die Impfmüdigkeit hatte am Freitag bereits die "Leipziger Volkszeitung" mit Verweis auf die Anfrage der Linken berichtet.