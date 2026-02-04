MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Alte Wasserkunst (l.) und die Michaeliskirche in Bautzen.
Die Alte Wasserkunst (l.) und die Michaeliskirche in Bautzen. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Die Alte Wasserkunst (l.) und die Michaeliskirche in Bautzen.
Die Alte Wasserkunst (l.) und die Michaeliskirche in Bautzen. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Sachsen
Sachsen wieder gastfreundlichstes Bundesland - und auch international vorn dabei
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer Urlaub im Freistaat macht, der kann sich auf besondere Gastfreundschaft einstellen. So jedenfalls sagt es ein Ranking des Buchungsportals booking.com. Sachsens Politik reagiert mit Stolz.

Bautzen.

In Sachen Gastfreundlichkeit macht den Sachsen so schnell keiner etwas vor in Deutschland – auch weltweit gehören sie zur Spitze.

Das geht aus den „Traveller Review Awards“ des Buchungsportals Booking.com hervor. Diese wurden zum 14. Mal vergeben. Mit den Preisen zeichnet das Portal nach eigenen Worten diejenigen Partner aus, deren Service und Gastfreundschaft sich in verifizierten Bewertungen der Gäste widerspiegeln.

Grundlage der Preisvergabe sind demnach über 370 Millionen verifizierte Gästebewertungen von Reisenden aus aller Welt. Insgesamt erhalten dieses Jahr 1,81 Millionen Partner in 221 Ländern und Regionen einen Award. Darunter befinden sich neben Unterkunftspartnern auch Mietwagenunternehmen und Flughafentransfer-Anbieter.

Ministerin Klepsch: „Das macht uns stolz“

Im Zuge der „Traveller Review Awards“ zeichnet Booking.com auch die gastfreundlichsten Regionen der Welt mit einem Preis aus - auf Grundlage des Anteils an Unterkunftspartnern. In dieser internationalen Auswahl ist 2026 auch Deutschland vertreten – mit dem Bundesland Sachsen.

Damit nicht genug: Laut Booking.com führt der Freistaat auch die Liste der gastfreundlichsten Bundesländer in Deutschland erneut an. Unter den gastfreundlichsten Orten Deutschlands ist Bautzen wieder vertreten, so das Portal.

In Sachsen zeigt man sich angesichts der Auszeichnungen hocherfreut. Kultur- und Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch (CDU) bezeichnet diese als „starke internationale Anerkennung“ für hiesige Gastgeber. „Das macht uns alle stolz.“

Die CDU-Politikerin kündigt an: „Wir werden die Tourismuswirtschaft weiter unterstützen, damit Betriebe investieren und Fachkräfte gewinnen können sowie Gäste überall im Freistaat einen unvergesslichen Aufenthalt erleben und gern wiederkommen.“

Gastfreundlichste Orte Deutschlands

Bundesweit erhielten 111.685 Booking.com-Partner eine Auszeichnung. Damit liege die Bundesrepublik weltweit auf Platz vier hinter Italien (214.666), Frankreich (170.596) und Spanien (152.292). Jedoch vor Großbritannien (93.989).

So sieht die Top Ten der gastfreundlichsten Orte in Deutschland aus:

  • Garz, Usedom, Mecklenburg-Vorpommern
  • Fuhlendorf, Mecklenburg-Vorpommern
  • Krün, Bayern
  • Pellworm, Schleswig-Holstein
  • Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen
  • Kiefersfelden, Bayern
  • Tettnang, Baden-Württemberg
  • Bad Saarow, Brandenburg
  • Bautzen, Sachsen
  • Heringhausen, Hessen

Und die gastfreundlichsten Bundesländer in Deutschland sind:

  • Sachsen
  • Bayern
  • Rheinland-Pfalz
  • Baden-Württemberg
  • Thüringen

So bekommt man einen Award

Um einen Award zu erhalten, mussten Unterkunftspartner von Booking.com zum Stichtag 30. November 2025 auf Grundlage von mindestens 3 Bewertungen ein durchschnittliches Bewertungsergebnis von mindestens 8,0 (von 10) vorweisen.

Für Mietwagenfirmen galt: mindestens 10 Bewertungen mit einem durchschnittlichen Bewertungsergebnis von mindestens 8,0/10, bei Taxianbietern war ein Durchschnitt von mindestens 4,6 (von 5) und 2000 Fahrten nötig.

Wichtig: Nur Kunden, die über die Plattform eine Unterkunft gebucht, ein Auto gemietet oder ein Taxi genommen haben, können ihre Erfahrung auf Booking.com bewerten. (phy)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
09.10.2025
3 min.
Verliert Sachsen einen Feiertag? Evangelische Kirche redet Klartext
Gitta Connemann (CDU), Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand und Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
Auch die Sachsen haben Ende Oktober einen gesetzlichen Feiertag: den Reformationstag. Der aber ist für eine Vertreterin der Bundesregierung verzichtbar.
Patrick Hyslop
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
28.10.2025
3 min.
Kurzurlaub übers lange Feiertags-Wochenende: Auf diesen Autobahnen drohen Staus
Wenn viele gleichzeitig verreisen, dann drohen Staus. So auch am anstehenden, langen Wochenende.
Den Sachsen steht ein langes Wochenende ins Haus - dank des Reformationstages. Da bietet sich ein Kurzurlaub an. Aber auch aus anderen Bundesländern dürften Reisende unterwegs sein. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel