Sachsen wieder gastfreundlichstes Bundesland - und auch international vorn dabei

Wer Urlaub im Freistaat macht, der kann sich auf besondere Gastfreundschaft einstellen. So jedenfalls sagt es ein Ranking des Buchungsportals booking.com. Sachsens Politik reagiert mit Stolz.

Bautzen. In Sachen Gastfreundlichkeit macht den Sachsen so schnell keiner etwas vor in Deutschland – auch weltweit gehören sie zur Spitze.

Das geht aus den „Traveller Review Awards“ des Buchungsportals Booking.com hervor. Diese wurden zum 14. Mal vergeben. Mit den Preisen zeichnet das Portal nach eigenen Worten diejenigen Partner aus, deren Service und Gastfreundschaft sich in verifizierten Bewertungen der Gäste widerspiegeln.

Grundlage der Preisvergabe sind demnach über 370 Millionen verifizierte Gästebewertungen von Reisenden aus aller Welt. Insgesamt erhalten dieses Jahr 1,81 Millionen Partner in 221 Ländern und Regionen einen Award. Darunter befinden sich neben Unterkunftspartnern auch Mietwagenunternehmen und Flughafentransfer-Anbieter.

Ministerin Klepsch: „Das macht uns stolz“

Im Zuge der „Traveller Review Awards“ zeichnet Booking.com auch die gastfreundlichsten Regionen der Welt mit einem Preis aus - auf Grundlage des Anteils an Unterkunftspartnern. In dieser internationalen Auswahl ist 2026 auch Deutschland vertreten – mit dem Bundesland Sachsen.

Damit nicht genug: Laut Booking.com führt der Freistaat auch die Liste der gastfreundlichsten Bundesländer in Deutschland erneut an. Unter den gastfreundlichsten Orten Deutschlands ist Bautzen wieder vertreten, so das Portal.

In Sachsen zeigt man sich angesichts der Auszeichnungen hocherfreut. Kultur- und Tourismus-Ministerin Barbara Klepsch (CDU) bezeichnet diese als „starke internationale Anerkennung“ für hiesige Gastgeber. „Das macht uns alle stolz.“

Die CDU-Politikerin kündigt an: „Wir werden die Tourismuswirtschaft weiter unterstützen, damit Betriebe investieren und Fachkräfte gewinnen können sowie Gäste überall im Freistaat einen unvergesslichen Aufenthalt erleben und gern wiederkommen.“

Gastfreundlichste Orte Deutschlands

Bundesweit erhielten 111.685 Booking.com-Partner eine Auszeichnung. Damit liege die Bundesrepublik weltweit auf Platz vier hinter Italien (214.666), Frankreich (170.596) und Spanien (152.292). Jedoch vor Großbritannien (93.989).

So sieht die Top Ten der gastfreundlichsten Orte in Deutschland aus:

Garz, Usedom, Mecklenburg-Vorpommern

Fuhlendorf, Mecklenburg-Vorpommern

Krün, Bayern

Pellworm, Schleswig-Holstein

Bad Berleburg, Nordrhein-Westfalen

Kiefersfelden, Bayern

Tettnang, Baden-Württemberg

Bad Saarow, Brandenburg

Bautzen, Sachsen

Heringhausen, Hessen

Und die gastfreundlichsten Bundesländer in Deutschland sind:

Sachsen

Bayern

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Thüringen

So bekommt man einen Award

Um einen Award zu erhalten, mussten Unterkunftspartner von Booking.com zum Stichtag 30. November 2025 auf Grundlage von mindestens 3 Bewertungen ein durchschnittliches Bewertungsergebnis von mindestens 8,0 (von 10) vorweisen.

Für Mietwagenfirmen galt: mindestens 10 Bewertungen mit einem durchschnittlichen Bewertungsergebnis von mindestens 8,0/10, bei Taxianbietern war ein Durchschnitt von mindestens 4,6 (von 5) und 2000 Fahrten nötig.

Wichtig: Nur Kunden, die über die Plattform eine Unterkunft gebucht, ein Auto gemietet oder ein Taxi genommen haben, können ihre Erfahrung auf Booking.com bewerten. (phy)