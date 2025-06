Sachsen will beim Bürokratieabbau Nägel mit Köpfen machen

Seit Jahrzehnten gehört das Wort Bürokratieabbau zum Standardrepertoire der Politik. Sachsen will das Problem nun ernsthaft angehen und verspricht sich davon einen Segen.

Dresden.

Das sächsische Kabinett will mit einem Paket an Maßnahmen für eine Entlastung von Bürokratie sorgen. Man sei auch im Freistaat Sachsen mittlerweile an den Punkt angekommen, "wo man sich die Frage stellen muss: Ist der Staat überhaupt noch handlungsfähig", sagte Staatskanzleichef Andreas Handschuh. Es gebe erhebliche Wachstumsbremsen, die die Wirtschaft und die kommunale Tätigkeit behindern, aber auch zur Frustration bei Bürgern sorgen.