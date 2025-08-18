Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsen Regierung hat auf einer Haushaltsklausur erstmals über den künftigen Doppelhaushalt 2027/2028 gesprochen (Archivbild).
Sachsen Regierung hat auf einer Haushaltsklausur erstmals über den künftigen Doppelhaushalt 2027/2028 gesprochen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen Regierung hat auf einer Haushaltsklausur erstmals über den künftigen Doppelhaushalt 2027/2028 gesprochen (Archivbild).
Sachsen Regierung hat auf einer Haushaltsklausur erstmals über den künftigen Doppelhaushalt 2027/2028 gesprochen (Archivbild). Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Sachsen will mit weniger Personal handlungsfähig bleiben
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Der Landtag hat erst Ende Juni einen Doppeletat für 2025 und 2026 beschlossen. Doch schon geht es um den nächsten Finanzrahmen. Die Sorgen sind nicht geringer.

Hartenstein.

Sachsen will die Verwaltung des Freistaates reformieren und künftig mit weniger Personal auskommen. Es gehe darum, die Verwaltung so aufzustellen und zu modernisieren, dass sie mittel- und langfristig mit weniger Personal handlungsfähig bleibt, teilte die Regierung nach einer Haushaltsklausur in Hartenstein (Landkreis Zwickau) mit. Aktuell hat der Freistaat rund 96.000 Stellen. Ursprünglich wollte man mit etwa 70.000 auskommen. Die Klausur diente ersten Überlegungen für den Doppelhaushalt 2027/2028.

Kretschmer sieht finanzielle Zwänge auch als Chance

"Die finanzpolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß. Wir können sie aber auch als Chance begreifen, hier bei uns im Freistaat die Dinge voranzubringen", erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). So wolle Sachsen bei der Digitalisierung der Verwaltung "auf die Überholspur", um Wirtschaft und Bürger zu entlasten. "Auch Experimentierklauseln für schlankere Verwaltungsverfahren, wie sie der Bund ermöglicht, sind sinnvoll, um das Investitionsklima bei uns weiter zu verbessern." 

Petra Köpping (SPD),Vize-Ministerpräsidentin und Sozialministerin, bekräftigte den Anspruch der Regierung, im kommenden Doppelhaushalt trotz notwendiger Einsparungen Spielräume für wichtige Investitionen zu erhalten. "Diesen Gleichklang erwarten die Bürgerinnen und Bürger – und diesem Wunsch wollen wir nachkommen." So gehe es beispielsweise darum, die Krankenhäuser weiter zu modernisieren, die Wirtschaft zukunftsfest machen sowie die Digitalisierung vorantreiben und gesellschaftliche Projekte weiterhin unterstützen. 

Köpping stimmt Bevölkerung auf Einschnitte ein

Köpping zufolge wird es im nächsten Etat dennoch Einschnitte geben müssen. "Unsere Aufgabe wird es sein, sie erträglich zu gestalten und bestmöglich abzufedern", betonte die SPD-Politikerin. 

Nach Angaben der Staatskanzlei war die zweitägige Klausur Auftakt für weitere Gespräche zum künftigen Doppelhaushalt. Als Gast referierte Marcel Thum, Leiter der Dresdner Niederlassung des Ifo Instituts zu finanz- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, hieß es. Als weitere Themen der Klausur wurden unter anderem der Wandel in der Automobil- und Zulieferindustrie und die Entwicklung von Zukunftsbranchen wie der Künstlichen Intelligenz, Robotik und Biotechnologie genannt. 

Finanzminister mahnt Konsolidierung an

Der Sächsische Landtag hatte erst Ende Juni den Doppeletat für 2025/2026 beschlossen. Er sieht Ausgaben von insgesamt rund 50,2 Milliarden Euro vor. Um eine Deckungslücke von vier Milliarden Euro auszugleichen, griff die Regierung auch zum Rotstift. Finanzminister Christian Piwarz (CDU) sprach von einem "Übergangshaushalt". Mit ihm erkaufe man sich Zeit, um die notwendige Konsolidierung anzugehen. Die Gesamtgemengelage beim nächsten Haushalt könnte noch schwieriger sein, kündigte er an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Köpping schlägt Investitionsgipfel zu Sondervermögen vor
Sachsens Vize-Regierungschefin Petra Köpping (SPD) schlägt einen Investitionsgipfel mit den Kommunen zu, um Geld aus dem Sondervermögen des Bundes richtig einzusetzen (Archivbild).
Sachsen kann mit mehr als vier Milliarden Euro aus dem Sondervermögen des Bundes rechnen - gut 400 Millionen Euro zehn Jahre lang. Das Geld wird für Investitionen in Infrastruktur dringend gebraucht.
12.08.2025
2 min.
Haushaltsklausur der Regierung in Hartenstein
Sachsens Regierungssprecher informierte über die Haushaltsklausur der Regierung (Archivbild).
Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt. Die sächsische Regierung muss schon jetzt über den nächsten Doppelhaushalt nachdenken, obwohl der aktuelle Etat erst kürzlich beschlossen wurde.
Mehr Artikel