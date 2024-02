Sachsen will Notruf 112 barrierefrei machen

Dresden.

Vor allem hörgeschädigte Menschen in Sachsen sollen zukünftig leichter Rettungsdienste alarmieren können. Wie das Innenministerium in Dresden mitteilte, sollen im Rahmen des Projekts "Barrierefreier Notruf 2025" neue Notrufarten entwickelt werden. "Ziel ist es, einen barrierefreien Notruf neben dem bisher existierenden Sprach- und Fax-Notruf einzuführen", sagte Jens Großer von der Abteilung für Bevölkerungsschutz in der Leitstelle Zwickau. Demnach sollen Menschen künftig auch per Text- oder Video-Notruf die Leitstellen kontaktieren können.