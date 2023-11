Sachsen will Sicherheit seiner Kommunalpolitiker stärken

Dresden.

Sachsen will die Sicherheit der Lokalpolitiker vor Ort stärken. Anfeindungen von Amts- und Mandatsträgern seien in vielen Kommunen an der Tagesordnung, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Das Spektrum reiche von Beleidigungen über ernsthafte Bedrohungen bis hin zu körperlichen Angriffen, hieß es. Für einen besseren Schutz soll es etwa einen engen Kontakt zwischen Kommunalpolitikern und Polizei geben, gemeinsame Absprachen entsprechender Maßnahmen und Beratung zum Verhalten in Gefahrenlagen. Je nach Situation könnten auch Personen- oder Objektschutz durch das Landeskriminalamt (LKA) veranlasst werden, hieß es.