Sachsen wirbt mit Smart-City-Ideen in Barcelona

Sachsen zeigt beim Smart City Weltkongress in Barcelona neue Ideen für lebenswertere Städte. Diese Unternehmen und Kommunen sind dabei.

Barcelona/Dresden. Neun Unternehmen und Kommunen aus Sachsen präsentieren sich beim Smart City Weltkongress vom 4. bis 6. November in Barcelona. Bei dem Treffen gehe es um Innovationen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität in Städten, sagte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). "Unser Stand verschafft Akteuren aus Sachsen noch größere Sichtbarkeit, dient der Kundenpflege und -gewinnung und zugleich auch der Investorenansprache."

Aus Sachsen vertreten sind unter anderem die Städte Dresden und Leipzig, die All Electric Alliance aus Zwickau sowie Unternehmen wie Nextbike, die Leipziger Verkehrsbetriebe und Ziegler Metallbearbeitung aus Nebelschütz. Den Angaben zufolge werden in Barcelona mehr als 1.100 Aussteller und 25.000 Besucher erwartet. (dpa)