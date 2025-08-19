Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sieht Potenzial für die Kooperation mit chilenischen Forschungseinrichtungen. (Archivbild)
Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sieht Potenzial für die Kooperation mit chilenischen Forschungseinrichtungen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sieht Potenzial für die Kooperation mit chilenischen Forschungseinrichtungen. (Archivbild)
Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow sieht Potenzial für die Kooperation mit chilenischen Forschungseinrichtungen. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Sachsen wirbt um Studenten aus Chile
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen präsentiert sich weltweit als ein Bundesland mit guten Studienbedingungen. Ab sofort gibt es auch in Südamerika eine Anlaufstelle für Interessenten - in der chilenischen Hauptstadt.

Santiago de Chile.

Sachsen wirbt um Studentinnen und Studenten aus Chile. Zu diesem Zweck wurde jetzt in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile ein wissenschaftliches Verbindungsbüro eröffnet. Mit dessen Hilfe sollen junge Menschen aus dem südamerikanischen Land für ein Studium oder weiterführende akademische Programme an einer der Hochschulen im Freistaat gewonnen werden. Weitere Büros dieser Art gibt es bereits in Taiwan, Usbekistan, Vietnam, der Mongolei und Indien.

Büro soll auch wissenschaftlichen Austausch beflügeln

Neben der gezielten Akquise von Studenten und damit potenziellen Arbeitskräften für Sachsen gehört der wissenschaftliche Austauschs zwischen Forschungseinrichtungen und Hochschulen zwischen Sachsen und Chile zum Aufgabenbereich des Büros. Es firmiert unter dem Namen Saxon Sience Liasion Office. 

"Das in Chile vorhandene Potenzial an jungen Menschen, die sich unkompliziert für ein Studium in Sachsen bewerben können, ist vielversprechend. Ein Grund dafür sind die geringen Sprachbarrieren, da die deutsche Sprache von vielen jungen Menschen erlernt wird", erklärte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU). Ferner erwarte man eine Strahlkraft in weitere Länder Südamerikas. 

Gut 50 Kooperationen von Hochschulen beider Länder

Nach Angaben des sächsischen Wissenschaftsministeriums gibt es derzeit gut 50 Kooperationen zwischen sächsischen und chilenischen Hochschulen. Auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen kooperieren mit chilenischen Partnern, insbesondere in den Bereichen Ressourcenabbau, astronomische Wissenschaften, Klimaforschung, Medizin oder Geisteswissenschaften. Aktuell studieren rund 80 Chileninnen und Chilenen an sächsischen Hochschulen.

Susanne Fries-Gaier, Deutschlands Botschafterin in Chile, lobte die gute Zusammenarbeit beider Länder auf dem Feld der Wissenschaft, Technologie und Bildung. "Mit dem 'Saxon Sience Liasion Office' gewinnen wir einen weiteren Akteur zur Intensivierung dieses Wissensaustausches, um künftig noch mehr Chileninnen und Chilenen für Deutschland und Sachsen als Ausbildungs- und Studienstandort zu begeistern." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
13.08.2025
3 min.
Studie: Über 60 Prozent der Absolventen bleiben in Sachsen
Mehr als 60 Prozent der Absolventen sächsischer Hochschulen bleiben für ihr Berufsleben zunächst in Sachsen (Archivbild).
Der zuständige Minister spricht von einem "Klebeeffekt". Fakt ist: Ein Großteil der Absolventen sächsischer Hochschulen hält dem Freistaat die Treue und nimmt hier eine Arbeit auf.
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
17.07.2025
4 min.
10 Jahre Amtszeit - 10 Fakten zur Amtszeit von Rektor Barbknecht an der Bergakademie Freiberg
Festveranstaltung 15 Jahre „Terra Mineralia" in Freiberg: TU-Rektor Klaus-Dieter Barbknecht mit dem damaligen OB und inzwischen Landrat Sven Krüger (l.).
Mit 274 internationalen Partnern und 58 Prozent ausländischen Studierenden ist die TU Bergakademie ein globales Bildungsnetzwerk. - Eine Bilanz zum Amtsende von Rektor Klaus-Dieter Barbknecht.
Grit Baldauf
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel