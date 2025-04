Sachsen Zwickau verliert Kellerduell in Buxtehude

Schon wieder eine Niederlage für die Handballerinnen den BSV Sachsen Zwickau. Dennoch ragen drei Spielerinnen heraus.

Buxtehude.

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihre 15. Saisonniederlage in der Bundesliga erlitten. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren das Kellerderby beim Drittletzten Buxtehuder SV mit 29:30 (12:16) und bleiben nach der achten Partie in Serie ohne Sieg Vorletzter. Der letzte Erfolg gelang am 29. Januar beim 27:26 gegen den TSV Bayer Leverkusen.