Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege öffnet demnächst für eine Ausstellung
Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege öffnet demnächst für eine Ausstellung Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bislang unbekannte Schätze aus dem sächsischen Denkmalarchiv werden der Öffentlichkeit gezeigt
Bislang unbekannte Schätze aus dem sächsischen Denkmalarchiv werden der Öffentlichkeit gezeigt Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte, aus dem Denkmalarchiv sind im Ständehaus Dresden zu sehen
Einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte, aus dem Denkmalarchiv sind im Ständehaus Dresden zu sehen Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege öffnet demnächst für eine Ausstellung
Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege öffnet demnächst für eine Ausstellung Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Bislang unbekannte Schätze aus dem sächsischen Denkmalarchiv werden der Öffentlichkeit gezeigt
Bislang unbekannte Schätze aus dem sächsischen Denkmalarchiv werden der Öffentlichkeit gezeigt Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte, aus dem Denkmalarchiv sind im Ständehaus Dresden zu sehen
Einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte, aus dem Denkmalarchiv sind im Ständehaus Dresden zu sehen Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Sachsens Denkmalarchiv zeigt verborgene Schätze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einmalige Fundstücke aus 300 Jahren: Das Denkmalarchiv öffnet seine Türen und lässt Besucher in die geheime Welt sächsischer Kulturdenkmale eintauchen.

Dresden.

Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege wird demnächst für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Von Donnerstag (6. November) an zeigt die Jahresausstellung "Gebautes Vermächtnis – Bewahrtes Gedächtnis. Das Sächsische Denkmalarchiv" im Ständehaus Dresden bislang unbekannte Schätze, wie die Veranstalter mitteilten.

Es werden Einblicke in einen Wissensspeicher gewährt, der die Grundlage für die Arbeit am Kulturdenkmal bildet. Dazu zählen einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte aus dem 18. bis 21. Jahrhundert zu Kulturdenkmalen aus Sachsen. Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar 2027 geöffnet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
13:01 Uhr
2 min.
Dresden plant große Rubens-Ausstellung zum 450. Geburtstag
In der Gemäldegalerie Alte Meister ist für 2027 eine Ausstellung zu Peter Paul Rubens geplant. (Archivbild)
2027 feiert Dresden den 450. Geburtstag von Peter Paul Rubens mit einer großen Ausstellung. Was Besucher in der Gemäldegalerie Alte Meister erwartet.
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
21.10.2025
2 min.
Ausstellung zu 150 Jahre Museum für Völkerkunde in Dresden
Im Japanischen Palais in Dresden widmet sich eine Ausstellung dem 150 Jahre alten Museum für Völkerkunde. (Archivbild)
Schon die sächsischen Kurfürsten waren an exotischen Exponaten aus allen Teilen der Welt interessiert. Eine Schau in Dresden zeigt nun die Geschichte der hiesigen Völkerkunde.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel