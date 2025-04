Sachsens Jusos kritisieren schwarz-rote Haushaltspläne

Auf ihrer Landeskonferenz fordern Sachsens Jusos mutige Investitionen statt Kürzungen. Mit einem Initiativantrag setzen sie ein deutliches Zeichen gegen den Sparkurs der sächsischen Regierung.

Dresden.

Sachsens Jusos haben den Haushaltsentwurf der CDU-geführten Minderheitsregierung im Freistaat scharf kritisiert. Wie die SPD-Jugendorganisation mitteilte, beschlossen sie auf ihrer Landesdeligiertenkonferenz am Samstag in Pirna einstimmig den Initiativantrag "Kein Sparen an der Zukunft – dieser Haushalt ist ein Angriff auf Soziales, Jugend und Demokratie". Darin werfen sie der CDU vor, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden, und fordern von ihrer Mutterpartei eine deutlichere Abgrenzung.